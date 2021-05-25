Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал уход из клуба.

«Для меня было честью работать на такой должности в родном для себя клубе. Я благодарен президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору «Татнефти» Наилю Маганову за доверие и возможность одержать победу в Кубке Гагарина вместе с «Ак Барсом». Спасибо болельщикам, игрокам и персоналу клуба за поддержку и совместную работу.

Уверен, что наша команда продолжит добиваться самых высоких результатов, опираясь на мощную клубную систему», — цитирует Якубова сайт казанцев.

54-летний руководитель работал в казанском клубе с 2017 года. За это время команда выиграла один Кубок Гагарина в 2018 году. В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, где проиграл «Авангарду» 3-4 в серии.