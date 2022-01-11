Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ и ответил на вопросы журналистов.

— Нам игра сегодня удалась, — отметил Квартальнов. — Пропустить в Питере одну шайбу — это здорово. Забили, повели в счете — это очень важно здесь — и довели до победы.

— Держали в голове перед матчем мысль, что в случае победы можете выйти в плей-офф?

— Честно, даже не знал об этом. Спасибо, что сказали.

— Как относитесь к решению КХЛ продолжать чемпионат, несмотря на распространение ковида среди команд?

— Как я могу комментировать решение лиги? Мы принимаем то, что лига нам указывает. Будем продолжать играть, как можем.

— Когда у вас в команде появились заболевшие, какие были действия по распространению вируса?

— Зарипов уже с нами не ездил на Дальний Восток. Честно, не хочу выдавать информацию, кто у нас болеет. Про Зарипова написали, я могу сказать про него. Как можем, так и будем играть. Ситуация непростая. Точно могу сказать, что мы никогда не поставим больного человека на игру. Это делать неправильно.

— «Ак Барс» сегодня выиграл по силовым приемам. Это результат предматчевой установки?

— СКА — шароваристая команда. Нападающие обладают хорошим мастерством, катанием. Мы говорили, что надо сыграть плотнее. Так и получилось.