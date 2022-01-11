Роман Ротенберг потерпел первое поражение во главе СКА, уступив «Ак Барсу»

«Ак Барс» победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанский клуб одолел команду из Санкт-Петербурга со счетом 3:1.

Автором победного гола стал нападающий «барсов» Никита Дыняк.

В третьем периоде нападающий СКА Евгений Кетов, казалось, сравнял счет, но арбитры отменили взятие ворот, так как посчитали, что голкипер накрыл шайбу раньше, а нападающий уже ударил ему по ловушке.

СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды. Питерцы сохраняют первое место в Западной конференции, имея 66 очков в активе.

«Ак Барс» занимает третью строчку на Востоке (66 очков).

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СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Линдхольм — 7 (Уил), 3:13 — 0:1. Гусев — 10 (Воробьев, Моисеев), 8:43 — 1:1. Дыняк — 7 (Галимов, Рукавишников), 19:11 — 1:2. Уил — 12 (п.в.), 59:28 — 1:3.

Вратари: Юханссон (58:53 — 59:28) — Бобков.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 13 (7+2+4) — 17 (4+5+8).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

11 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».