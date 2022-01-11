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«Ак Барс» досрочно обеспечил место в плей-офф после победы над СКА

22:25
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«Ак Барс» заранее обеспечил себе место в плей-офф КХЛ. Команда гарантировала себе место в топ-8 Восточной конференции после победы над СКА (3:1). Автором победного гола стал нападающий «барсов» Никита Дыняк.

«Ак Барс» занимает третью строчку на Востоке (66 очков). Команда уже точно не опустится ниже восьмой позиции.

СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды. Питерцы сохраняют первое место в Западной конференции, имея 66 очков в активе.

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Евгений Петров все материалы автора
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