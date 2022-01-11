«Ак Барс» досрочно обеспечил место в плей-офф после победы над СКА

«Ак Барс» заранее обеспечил себе место в плей-офф КХЛ. Команда гарантировала себе место в топ-8 Восточной конференции после победы над СКА (3:1). Автором победного гола стал нападающий «барсов» Никита Дыняк.

Забронировали место в плей-офф КХЛ ? pic.twitter.com/XaCPIhu9q5 — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 11, 2022

«Ак Барс» занимает третью строчку на Востоке (66 очков). Команда уже точно не опустится ниже восьмой позиции.

СКА потерпел первое поражение с момента назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды. Питерцы сохраняют первое место в Западной конференции, имея 66 очков в активе.