Директор «Металлурга» Ласьков: «Негативные результаты Рябыкина в «Авангарде» не повлияли на наше решение»
Директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал подписание контракта с экс-тренером «Авангарда» Дмитрием Рябыкиным.
«Негативные результаты Рябыкина в «Авангарде» не повлияли на наше решение, мы анализировали его работу именно как помощника главного тренера в штабе Боба Хартли. А такая серия в качестве главного тренера — с кем не бывает...
Переговоры с Дмитрием проходили в течение двух дней, человеку надо было подумать. Сегодня на раскатке нормально отработал, а что касается работы в «Авангарде», то, как говорится, и «не боги горшки обжигают». Нормально все", — приводит слова Ласькова Metaratings.ru.
10 октября «Авангард» отправил в отставку Рябыкина с поста главного тренера команды. С 2016 года он работал в тренерском штабе омичей.
«Авангард» под руководством Боба Хартли завоевал Кубок Гагарина-2021.
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