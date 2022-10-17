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Сегодня, 19:30

Директор «Металлурга» Ласьков: «Негативные результаты Рябыкина в «Авангарде» не повлияли на наше решение»

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Директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал подписание контракта с экс-тренером «Авангарда» Дмитрием Рябыкиным.

«Негативные результаты Рябыкина в «Авангарде» не повлияли на наше решение, мы анализировали его работу именно как помощника главного тренера в штабе Боба Хартли. А такая серия в качестве главного тренера — с кем не бывает...

Переговоры с Дмитрием проходили в течение двух дней, человеку надо было подумать. Сегодня на раскатке нормально отработал, а что касается работы в «Авангарде», то, как говорится, и «не боги горшки обжигают». Нормально все", — приводит слова Ласькова Metaratings.ru.

10 октября «Авангард» отправил в отставку Рябыкина с поста главного тренера команды. С 2016 года он работал в тренерском штабе омичей.

«Авангард» под руководством Боба Хартли завоевал Кубок Гагарина-2021.

Источник: https://metaratings.ru/news/direktor-metallurga-laskov-negativnye-rezultaty-v-avangarde-ne-povliyali-na-reshenie-priglasit-ryaby-1387576/
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ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
Сергей Ласьков
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