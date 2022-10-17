КХЛ, 17 октября: «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Металлург» против «Авангарда» и другие матчи

«Динамо» сыграет с ЦСКА, «Металлург» встретится с «Авангардом» в матчах КХЛ

17 октября, в понедельник, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» примет ЦСКА, «Металлург» сыграет с «Авангардом» и другие встречи.

Регулярка КХЛ 17 октября:

16.30 (мск). «Барыс» — «Торпедо»

17.00. «Металлург» — «Авангард»

17.00. «Автомобилист» — «Амур»

19.00. «Нефтехимик» — «Сибирь»

19.30. «Динамо» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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