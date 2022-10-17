Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:55

КХЛ, 17 октября: «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Металлург» против «Авангарда» и другие матчи

«Динамо» сыграет с ЦСКА, «Металлург» встретится с «Авангардом» в матчах КХЛ
Читать «СЭ» в
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров с игроками.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17 октября, в понедельник, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» примет ЦСКА, «Металлург» сыграет с «Авангардом» и другие встречи.

Регулярка КХЛ 17 октября:

16.30 (мск). «Барыс» — «Торпедо»

17.00. «Металлург» — «Авангард»

17.00. «Автомобилист» — «Амур»

19.00. «Нефтехимик» — «Сибирь»

19.30. «Динамо» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В Сети появились кадры последствий взрывов в центре Киева
Медведев назвал намерение Израиля поставлять оружие Украине опрометчивым шагом
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» расторг контракт с защитником Хохловым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости