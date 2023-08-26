«Динамо» забросило шесть шайб «Амуру»
«Динамо» в матче Кубка мэра Москвы всухую разгромило «Амур» (6:0). Бело-голубые забросили по три шайбы в первом и втором периодах.
Кубок мэра Москвы
«Динамо» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы: Гусев — 4 (бол., Ожиганов, О`Делл), 4:38 — 1:0. Прибыльский — 1 (Петухов, Кудашов), 5:49 — 2:0. Пакетт — 1 (бол., О`Делл, Гусев), 10:41 — 3:0. Никонов — 1 (Ильенко, Прибыльский), 27:32 — 4:0. Пакетт — 2 (Ильенко, Прибыльский, Рашевский), 30:08 — 5:0. Морозов — 1 (бол., Миронов), 39:54 — 6:0.
Вратари: Моторыгин — Калниньш.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (10+8+7) — 28 (6+11+11).
Судьи: Лазарев, Овчинников.
26 августа. Москва. Мегаспорт.
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