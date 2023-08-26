СКА победил «Северсталь» и выиграл турнир имени Пучкова
СКА обыграл «Северсталь» и стал победителем турнира имени Пучкова. В составе армейцев 3 (1+2) очка набрал защитник Александр Никишин.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы: Жабреев — 2 (Петунин, Моисеев), 2:05 — 0:1. Толчинский — 4 (бол., Хайруллин, Никишин), 32:22 — 1:1. Никишин — 3 (бол., Лайпсик, Сергеев), 43:50 — 2:1. Рожков — 1 (мен., Абросимов, Денисов), 49:07 — 2:2. Глотов — 1 (Алистров), 54:37 — 3:2. Воробьев — 1 (Хайруллин, Никишин), 54:55 — 4:2.
Вратари: Плешков — Шостак (57:35).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 26 (9+6+11) — 41 (13+15+13).
Судьи: Раводин, Сергеев.
26 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости