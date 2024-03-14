«Динамо» — «Трактор»: расписание матчей и время начала игр четвертьфинала Кубка Гагарина
Московское «Динамо» сыграет с «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Публикуем расписание серии второго раунда плей-офф КХЛ. Время начала — московское.
«Динамо» — «Трактор»: расписание матчей серии 1/4 финала плей-офф КХЛ
Матч № 1. «Динамо» — «Трактор». 16 марта, суббота. 17.00. Москва.
Матч № 2. «Динамо» — «Трактор». 18 марта, понедельник. 19.30. Москва.
Матч № 3. «Трактор» — «Динамо». 20 марта, среда. 17.00. Челябинск.
Матч № 4. «Трактор» — «Динамо». 22 марта, пятница. 17.00. Челябинск.
Матч № 5 (если потребуется). «Динамо» — «Трактор». 24 марта, воскресенье. 17.00. Москва.
Матч № 6 (если потребуется). «Трактор» — «Динамо». 26 марта, вторник. 17.00. Челябинск.
Матч № 7 (если потребуется). «Динамо» — «Трактор». 28 марта, четверг. 19.30. Москва.
Команда Алексея Кудашова впервые за 10 лет выиграла Кубок Континента. В первом раунде плей-офф КХЛ московский клуб обыграл минское «Динамо» — 4:1, 4:2, 1:3, 3:2 ОТ, 1:2 ОТ, 3:1.
Челябинский клуб в регулярке набрал 80 баллов и занял 6-е место на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» выбил из борьбы «Салават Юлаев» — 3:2, 1:4, 3:2, 2:3, 2:1, 4:2.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|16.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|16.03
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|- : -