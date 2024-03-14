КХЛ может дать особый статус давно выступающим в лиге иностранцам

По информации «СЭ», существует высокая вероятность, что лимит на легионеров в КХЛ останется прежним — три человека.

Однако в регламент могут внести новое правило: ограничения не будут распространяться на иностранцев, которые давно выступают в лиге. Точное определение такого статуса пока в процессе обсуждения — например, условием может стать пять сезонов или определенное количество игр, проведенных в КХЛ.

Тогда легионерами не будут считаться такие хоккеисты, как Райан Спунер, Тэйлор Бек или Эрик О'Делл.

С сезона-2023/24 в КХЛ действует лимит на легионеров, согласно которому клубы могут заявлять на матчи не более троих иностранцев. До этого клубы могли вносить в заявку до пяти зарубежных хоккеистов.