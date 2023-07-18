«Динамо» сообщило, что Гусев присоединился к команде на тренировочных сборах

Новичок «Динамо» Никита Гусев присоединился к команде на тренировочных сборах, сообщила пресс-служба клуба.

В Telegram-канале москвичей опубликовано видео с тренировки.

Во вторник, 18 июля, «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с Гусевым. Спортивный директор клуба Алексей Сопин заявил, что соглашение может быть продлено по ходу сезона.