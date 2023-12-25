Московское «Динамо» встретится со СКА в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 25 декабря, в понедельник. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Также смотреть регулярный чемпионат КХЛ в текущем сезоне можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

В Западной конференции бело-голубые набрали 62 очка и занимают 2-е место, а команда Романа Ротенберга с 55 баллами располагается на 5-й строчке.

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