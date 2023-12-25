«Динамо» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Московское «Динамо» встретится со СКА в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 25 декабря, в понедельник. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Также смотреть регулярный чемпионат КХЛ в текущем сезоне можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.
Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».
В Западной конференции бело-голубые набрали 62 очка и занимают 2-е место, а команда Романа Ротенберга с 55 баллами располагается на 5-й строчке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|25.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|4 : 1
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|- : -
|25.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -