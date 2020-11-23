Рижское «Динамо» в овертайме победило «Куньнуль»

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ победило на выезде «Куньлунь» (5:4). Решающую шайбу на пятой минуте дополнительного отрезка забросил Денис Паршин.

После этой победы рижане остались на последнем месте на «Западе» с 12 очками, у китайского клуба — последняя позиция на «Востоке» — 13 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 4:5 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 0:1)

Голы: Витасек — 1 (Индрашис), 8:26 — 0:1. Челиос — 2 (Шинкарук, Уэллман), 16:12 — 1:1. Индрашис — 2 (Мюррей, Митчелл), 18:18 — 1:2. Чернов — 4 (Сунд, Паршин), 28:21 — 1:3. Шинкарук — 5 (бол., Мерфи, Вонг), 41:17 — 2:3. Шинкарук — 6 (бол., Мерфи), 46:13 — 3:3. Индрашис — 3 (бол., Дарзиньш), 54:42 — 3:4. Вонг — 4 (бол., Уэрек, Уэллман), 55:06 — 4:4. Паршин — 2 (Сунд), 64:49 — 4:5.

Вратари: Шикин — Галимов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 45 (10+22+10+3) — 34 (12+11+10+1).

Судьи: Франо, Хрибик.

23 ноября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».