«Динамо» прокомментировало информацию о ножевом ранении Тарасова

Московское «Динамо» выступил с заявлением по поводу информации о том, что форвард команды Даниил Тарасов получил ножевое ранение в потасовке со своей бывшей девушкой.

— После победы в Санкт-Петербурге над СКА команде московского «Динамо» был предоставлен выходной, — говорится в сообщении. — Сбор на базе бело-голубых после выходного был назначен на 14 октября. В 16:00 состоялось собрание, на котором присутствовали все игроки команды. По окончании собрания состоялась силовая тренировка в зале, а также кросс, в котором не принял участие только Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться от повреждения.

Нападающий Даниил Тарасов также работал с командой на общих основаниях и не обращался к врачам за медицинской помощью или консультацией. Тем не менее хоккейный клуб «Динамо» проведет внутреннее расследование, после чего, в случае выявлений нарушений, к игроку будут применены штрафные санкции.