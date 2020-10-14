Baza: бывшая девушка ранила хоккеиста московского «Динамо» ножом
18:25
Форвард московского «Динамо» Даниил Тарасов стал жертвой домашнего насилия, сообщает Telegram-канал Baza.
По сведениям источника, хоккеист поссорился со своей бывшей девушкой Алиной, которая нанесла ему ножевое ранение и ушиб плеча.
Тарасов не стал обращаться в полицию, заявив, что ни к кому не имеет претензий.
В текущем сезоне Тарасов провел 14 матчей в КХЛ, в которых набрал 12 (7+5) очков.
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