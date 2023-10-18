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Сегодня, 23:09

«Динамо» Москва — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» дома победило «Северсталь» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 27 очков и поднялось на третье место турнирной таблицы «Запада». У «Северстали» — 19 очков и 8-е место.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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«Сочи» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 21 14 7 31
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 20 12 8 26
4 Лада 21 10 11 24
5 Сал. Юлаев 18 11 7 22
6 Авангард 18 10 8 22
7 Трактор 20 9 11 20
8 Амур 18 7 11 19
9 Сибирь 19 8 11 19
10 Нефтехимик 19 7 12 18
11 Барыс 20 5 15 16
12 Адмирал 18 5 13 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 21 14 7 30
2 Локомотив 19 14 5 29
3 Динамо М 20 13 7 27
4 Торпедо 20 12 8 26
5 Сочи 20 11 9 23
6 ЦСКА 19 10 9 21
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 17 8 9 18
10 Куньлунь РС 22 6 16 14
11 Витязь 20 5 15 12
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22.10
23.10
18.10 18:00
Лада – Барыс
 2 : 1
18.10 19:00
Торпедо – Сибирь
 4 : 5 Б
18.10 19:00
Витязь – Авангард
 5 : 2
18.10 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 4 : 3
18.10 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 2 Б
18.10 19:30
Сочи – Спартак
 1 : 3
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