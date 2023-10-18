«Динамо» Москва — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» дома победило «Северсталь» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 27 очков и поднялось на третье место турнирной таблицы «Запада». У «Северстали» — 19 очков и 8-е место.

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