«Динамо» Москва — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» дома обыграло ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 58 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые уступают «Спартаку» (58 очков и 1-е место) по дополнительным показателям. ЦСКА с 46 очками занимает 6-ю строчку таблицы «Запада».