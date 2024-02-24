«Спартак» победил «Северсталь», красно-белые трижды отыгрывались в матче
«Спартак дома обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У красно-белых по два очка набрали Павел Порядин, Михаил Мальцев и Андрей Локтионов. Одну шайбу забросил Николай Голдобин. У гостей ассистентский дубль оформил Кирилл Пилипенко.
«Спартак» трижды отыгрывался по ходу матча. «Северсталь» забросила 200-ю шайбу в этом сезоне и стала 10-м клубом в истории КХЛ с таким результатом.
Команды встретятся в первом раунде Кубка Гагарина. Серия между «Спартаком» и «Северсталью» стартует 29 февраля в Москве. Клубы сыграют друг против друга в плей-офф впервые в истории.
«Спартак» набрал 88 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 80 очками — на 5-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Голы: Моисеев — 10 (Подшивалов, Рожков), 4:54 — 0:1. Мансуров — 1 (Пашин, Рукавишников), 6:20 — 1:1. Лишка — 13 (бол., Пилипенко, Буренов), 17:37 — 1:2. Порядин — 25 (Мальцев), 28:53 — 2:2. Аймурзин — 16 (Пилипенко, Буренов), 39:00 — 2:3. Голдобин — 37 (бол., Локтионов, Порядин), 42:55 — 3:3. Савиков — 4 (бол., Локтионов, Мальцев), 53:24 — 4:3. Зайцев — 4 (бол., п.в.), 59:50 — 5:3.
Вратари: Николаев — Самойлов (59:28 — 59:50).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 34 (12+13+9) — 17 (7+4+6).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
24 февраля. Москва. Мегаспорт. 10173 зрителя.
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