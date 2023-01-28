Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:46

«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Динамо» из Минска

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее были нижегородцы — 3:1.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пышкайло — 2 (Козун), 1:05 — 1:0. Горбунов — 11 (Алистров), 8:27 — 2:0. Иванов — 1 (Кручинин, Коваленко), 22:31 — 2:1. Летунов — 11 (Шавин, Бокун), 34:10 — 2:2.

Победный буллит: Кручинин.

Вратари: Шостак — Гуска.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 24 (7+12+5+0) — 48 (18+11+13+6).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

28 января. Минск. «Минск-Арена».

ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Куньлунь» в овертайме победил «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 57 34 23 76
3 ЦСКА 55 35 20 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 56 32 24 73
6 Витязь 56 28 28 64
7 Спартак 57 25 32 58
8 Динамо Мн 57 22 35 57
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 57 34 23 73
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Авангард 55 32 23 68
6 Сал. Юлаев 56 29 27 67
7 Адмирал 56 28 28 63
8 Нефтехимик 56 26 30 56
9 Барыс 58 25 33 56
10 Амур 55 25 30 56
11 Трактор 56 23 33 54
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
29.01 14:00
Барыс – Динамо М
 - : -
29.01 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
29.01 17:00
Ак Барс – Трактор
 - : -
29.01 17:00
Локомотив – Автомобилист
 - : -
29.01 17:00
Витязь – Металлург
 - : -
29.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости