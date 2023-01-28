«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Динамо» из Минска
«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
Основное время матча закончилось со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее были нижегородцы — 3:1.
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«Динамо Мн» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Пышкайло — 2 (Козун), 1:05 — 1:0. Горбунов — 11 (Алистров), 8:27 — 2:0. Иванов — 1 (Кручинин, Коваленко), 22:31 — 2:1. Летунов — 11 (Шавин, Бокун), 34:10 — 2:2.
Победный буллит: Кручинин.
Вратари: Шостак — Гуска.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 24 (7+12+5+0) — 48 (18+11+13+6).
Судьи: Кулаков, Овчинников.
28 января. Минск. «Минск-Арена».
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