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Сегодня, 20:14

Нападающий «Динамо» Муранов оштрафован за симуляцию

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов оштрафован за симуляцию, сообщает сайт КХЛ.

За 20 секунд до завершения третьего периода нападающий бело-голубых на входе в чужую зону упал в борьбе с защитником «Авангарада» Алексеем Береглазовым.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего гостей Ивана Муранова наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/28/509033.html
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