Нападающий «Динамо» Муранов оштрафован за симуляцию

Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов оштрафован за симуляцию, сообщает сайт КХЛ.

За 20 секунд до завершения третьего периода нападающий бело-голубых на входе в чужую зону упал в борьбе с защитником «Авангарада» Алексеем Береглазовым.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего гостей Ивана Муранова наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.