Нападающий «Динамо» Муранов оштрафован за симуляцию
Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов оштрафован за симуляцию, сообщает сайт КХЛ.
За 20 секунд до завершения третьего периода нападающий бело-голубых на входе в чужую зону упал в борьбе с защитником «Авангарада» Алексеем Береглазовым.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего гостей Ивана Муранова наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.
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