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Сегодня, 19:44

Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане выиграли со счетом 4:3.

Автором решающей шайбы стал защитник Джозеф Душак.

«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. Под руководством Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.

В общей сложности южане проиграли 22 из 25 игр сезона.

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