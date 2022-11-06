Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Сочи»

Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане выиграли со счетом 4:3.

Автором решающей шайбы стал защитник Джозеф Душак.

«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. Под руководством Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.

В общей сложности южане проиграли 22 из 25 игр сезона.