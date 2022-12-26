«Нефтехимик» победил минское «Динамо», дубли на счету Камара и Федотова
«Нефтехимик» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:4.
В составе нижнекамцев забивали Булат Шафигуллин, Максим Гончаров, Энтони Камара (дубль), Илья Федотов (дубль) и Вячеслав Лещенко.
У минчан шайбы на счету Брэндона Козуна, Дмитрия Коробова, Павла Варфоломеева и Виталия Пинчука.
«Нефтехимик» с 39 очками занимает 11-е место на Востоке. «Динамо» с 42 очками — 8-е на Западе.
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«Динамо Мн» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:7 (2:1, 2:3, 0:3)
Голы: Шафигуллин — 4 (Галимов), 4:58 — 0:1. Козун — 5 (Спунер, Коробов), 8:18 — 1:1. Коробов — 1 (Меркли, Козун), 9:24 — 2:1. Варфоломеев — 12 (Лалонд, Гилмор), 22:22 — 3:1. Гончаров — 4, 25:11 — 3:2. Пинчук — 7 (Лалонд), 28:27 — 4:2. Камара — 12 (Воробьев, Хохлов), 31:23 — 4:3. Камара — 13 (Митякин, Хохлов), 38:51 — 4:4. Федотов — 7 (Березин, Шафигуллин), 44:25 — 4:5. Федотов — 8, 47:40 — 4:6. Лещенко — 10 (п.в., Белозеров), 58:26 — 4:7.
Вратари: Колосов (57:29 — 58:26) — Судницин (Тихомиров, 9:24).
Штраф: 6 — 0.
Броски: 22 (4+6+12) — 36 (16+13+7).
Судьи: Белов, Беляев.
26 декабря. Минск. «Минск-Арена».
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