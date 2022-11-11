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11 ноября, 21:54

«Спартак» победил ЦСКА в первом матче после увольнения главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Алексей Красиков.
Фото ХК «Спартак».

«Спартак» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе красно-белых отличились нападающие Фил Вароне и Матвей Заседа.

Единственная шайба в составе ЦСКА на счету нападающего Павла Карнаухова.

«Спартак» прервал серию из шести поражений подряд. Отметим, что это был первый матч для красно-белых после увольнения Бориса Миронова с поста главного тренера.

Это поражение стало для ЦСКА третьим подряд. Команда Сергея Федорова набрала 39 очков в 27 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. «Спартак» с 29 очками после 30 матчей идут на 8-й строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Вароне — 7 (Савиков, Заседа), 9:19 — 0:1. Карнаухов — 3 (бол., Плотников, Нестеров), 30:44 — 1:1. Заседа — 8 (Вишневский, Вароне), 50:18 — 1:2.

Вратари: Рейдеборн — Красиков.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 44 (19+14+11) — 25 (9+9+7).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

11 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 7255 зрителей.

ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
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