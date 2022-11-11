«Спартак» победил ЦСКА в первом матче после увольнения главного тренера
«Спартак» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе красно-белых отличились нападающие Фил Вароне и Матвей Заседа.
Единственная шайба в составе ЦСКА на счету нападающего Павла Карнаухова.
«Спартак» прервал серию из шести поражений подряд. Отметим, что это был первый матч для красно-белых после увольнения Бориса Миронова с поста главного тренера.
Это поражение стало для ЦСКА третьим подряд. Команда Сергея Федорова набрала 39 очков в 27 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. «Спартак» с 29 очками после 30 матчей идут на 8-й строчке.
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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Вароне — 7 (Савиков, Заседа), 9:19 — 0:1. Карнаухов — 3 (бол., Плотников, Нестеров), 30:44 — 1:1. Заседа — 8 (Вишневский, Вароне), 50:18 — 1:2.
Вратари: Рейдеборн — Красиков.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 44 (19+14+11) — 25 (9+9+7).
Судьи: Гамалей, Юдаков.
11 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 7255 зрителей.
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