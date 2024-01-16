Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
Минское «Динамо» дома победило «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
У минчан дубль оформил Сэм Энас, форвард также не реализовал буллит во втором периоде. Две передачи отдал Таннер Фритц. У гостей гол забил Кайл Вуд.
«Динамо» набрало 51 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Китая с 38 очками — на 10-й строчке «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы: Энас — 16 (бол., Волков, Фриц), 8:53 — 1:0. Вуд — 8 (Йип), 18:00 — 1:1. Сотишвили — 5 (мен.), 39:14 — 2:1. Липский — 2, 41:02 — 3:1. Энас — 17 (Волков, Фриц), 49:32 — 4:1. Энас — 18 (бол., Фриц, Стась), 55:17 — 5:1.
Нереализованный буллит: Энас (Динамо Мн), 27:40 (Вратарь).
Вратари: Колосов — Джурасик.
Штраф: 10 — 24.
Броски: 51 (14+20+17) — 16 (7+7+2).
Судьи: Ромасько, Спирин.
16 января. Минск. «Минск-Арена».
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