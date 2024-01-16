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Сегодня, 21:44

«Ак Барс» проиграл «Сочи», «леопарды» прервали серию из 15 поражений

Руслан Минаев
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«Сочи» — «Ак Барс».
Фото ХК Ак Барс

«Ак Барс» на выезде проиграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.

У гостей гол забил Александр Радулов. У хозяев дубль оформил Дмитрий Уткин.

Казанцы с 60 очками занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сочи» прервал серию из 15 поражений. «Леопарды» набрали 36 очков и занимают последнее, 11-е место в таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Уткин — 1, 10:07 — 1:0. Уткин — 2 (Авершин), 13:49 — 2:0. Радулов — 11 (бол., Миллер), 38:50 — 2:1. Чебыкин — 3 (п.в.), 58:41 — 3:1.

Вратари: Богданов — Билялов (57:34 — 58:41).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 18 (7+7+4) — 31 (11+6+14).

Судьи: Фатеев, Шувалов.

16 января. Сочи. ДС Большой.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 53 29 24 64
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 52 28 24 61
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 53 21 32 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 51 17 34 42
12 Адмирал 50 15 35 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 Спартак 53 31 22 69
4 СКА 51 33 18 68
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 50 26 24 56
8 Динамо Мн 50 23 27 51
9 Витязь 51 16 35 38
10 Куньлунь РС 53 16 37 38
11 Сочи 52 15 37 36
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Барыс – Сал. Юлаев
 3 : 2 Б
16.01 19:00
Локомотив – Нефтехимик
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16.01 19:00
Торпедо – Металлург Мг
 7 : 4
16.01 19:10
Динамо Мн – Куньлунь РС
 5 : 1
16.01 19:30
Спартак – Витязь
 2 : 1
16.01 19:30
Сочи – Ак Барс
 3 : 1
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