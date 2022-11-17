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Сегодня, 21:55

«Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Адмиралу»

Мария Гусева
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«Адмирал» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Это поражение для москвичей стало пятым подряд.

В составе победителей шайбы забросили Александр Шевченко и Евгений Лисовец.

За «Динамо» гол забил Дмитрий Рашевский.

«Адмирал» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 5-й строчке на Западе с 37 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: А.А. Шевченко — 1 (бол., Горшков, Шулак), 34:39 — 0:1. Лисовец — 1 (Ибатуллин, Чебыкин), 37:40 — 0:2. Рашевский — 13 (Лилья, Готовец), 56:06 — 1:2.

Вратари: Коновалов (58:48) — Серебряков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (13+16+8) — 13 (5+5+3).

Судьи: Гашилов, Спирин.

17 ноября. Москва. «ВТБ Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
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