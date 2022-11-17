«Динамо» потерпело пятое поражение подряд, уступив «Адмиралу»
«Адмирал» на выезде обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Это поражение для москвичей стало пятым подряд.
В составе победителей шайбы забросили Александр Шевченко и Евгений Лисовец.
За «Динамо» гол забил Дмитрий Рашевский.
«Адмирал» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 5-й строчке на Западе с 37 очками.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: А.А. Шевченко — 1 (бол., Горшков, Шулак), 34:39 — 0:1. Лисовец — 1 (Ибатуллин, Чебыкин), 37:40 — 0:2. Рашевский — 13 (Лилья, Готовец), 56:06 — 1:2.
Вратари: Коновалов (58:48) — Серебряков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (13+16+8) — 13 (5+5+3).
Судьи: Гашилов, Спирин.
17 ноября. Москва. «ВТБ Арена».
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