КХЛ: «Автомобилист» — «Металлург», «Ак Барс» — СКА и другие матчи 17 ноября

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Регулярный чемпионат КХЛ.

17 ноября, четверг

16.30 «Авангард» — «Сочи»

17.00 «Автомобилист» — «Металлург»

19.10 «Динамо» (Минск) — «Сибирь»

19.30 «Ак Барс» — СКА

19.30 «Локомотив» — «Куньлунь»

19.30 «Динамо» (Москва) — «Адмирал»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут