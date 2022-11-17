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Сегодня, 09:45

КХЛ: «Автомобилист» — «Металлург», «Ак Барс» — СКА и другие матчи 17 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хоккеисты СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

17 ноября, четверг

16.30 «Авангард» — «Сочи»

17.00 «Автомобилист» — «Металлург»

19.10 «Динамо» (Минск) — «Сибирь»

19.30 «Ак Барс» — СКА

19.30 «Локомотив» — «Куньлунь»

19.30 «Динамо» (Москва) — «Адмирал»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 31 26 5 54
2 ЦСКА 29 19 10 43
3 Локомотив 30 18 12 41
4 Торпедо 31 19 12 40
5 Динамо М 30 16 14 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 32 14 18 33
8 Динамо Мн 31 14 17 32
9 Северсталь 31 12 19 31
10 Куньлунь 32 11 21 25
11 Сочи 28 5 23 15
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 30 20 10 42
2 Металлург 30 19 11 41
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 31 17 14 38
5 Сибирь 32 17 15 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Трактор 32 13 19 29
8 Ак Барс 29 12 17 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
11 Нефтехимик 30 12 18 25
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22.11
17.11 16:30
Авангард – Сочи
 - : -
17.11 17:00
Автомобилист – Металлург
 - : -
17.11 19:10
Динамо Мн – Сибирь
 - : -
17.11 19:30
Ак Барс – СКА
 - : -
17.11 19:30
Локомотив – Куньлунь
 - : -
17.11 19:30
Динамо М – Адмирал
 - : -
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