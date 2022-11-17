Вратарь «Магнитки» Набоков: «Всегда готов подстраховать Кошечкина или Паскуале»
Вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы об игровом времени в основной команде и выступлении за сборную России U20 на Кубке Будущего.
— Как чувствуете себя после турнира за сборную России U20? Вы ведь не сыграли ни одного матча на Кубке Будущего.
— Чувствую себя хорошо. Нахожусь в хорошей форме. Катался и тренировался каждый день с командой. Ничего страшного, что не сыграл. Сейчас у меня ответственная роль. Надо помогать первой команде.
— Присутствует мандраж, когда переодеваетесь вторым вратарем на матчи «Металлурга»?
— Небольшое переживание есть. Слегка волнуюсь — это нормально. Очень ответственно подхожу к играм, готовлюсь.
— По собственным ощущениям справляетесь с уровнем на тренировках с «Металлургом»?
— Сначала я был в «Стальных Лисах» — там другой уровень. Потом приехал в сборную и оттуда — в первую команду. Здесь уровень выше, но в МХЛ я ко всему привык и был готов к новому шагу.
— Вам объяснили, почему вы не сыграли за сборную на Кубке Будущего?
— Особо ничего не говорили. Сказали: не расстраиваться и работать дальше.
— От хоккея 3х3 получили удовольствие, или это издевательство для вратарей?
— Сложно сказать. Игрокам, наверное, весело. Но вратарям — нет: постоянно выходы «один в ноль», «два в ноль», «два в один». Конечно, интересно выйти раз или два, но постоянно играть в хоккей 3х3 не сильно хочется. Возможно, позже изменю свое мнение.
— По вашим словам напрашивается мысль, что вы готовы в любой момент подстраховать Кошечкина или Паскуале. Это так?
— Конечно. Всегда готов к этому.
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