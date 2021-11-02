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«Динамо» хочет получить от обмена с «Ак Барсом» Лямкина и Галимова

2 ноября, 23:44
Никита Лямкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Лямкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«СЭ» стали известны подробности потенциального обмена с участием московского «Динамо» и «Ак Барса».

Напомним, что бело-голубые хотят уменьшить платежную ведомость и готовы выставить на трансфер защитника Вячеслава Войнова (зарплата — 70 миллионов рублей за сезон) и форварда Вадима Шипачева (95).

По нашей информации, москвичи хотели бы получить в качестве компенсации (пока речь не идет о конкретном обмене игрока на игрока) защитника Никиту Лямкина (40 миллионов) и нападающего Артема Галимова (20). При этом Галимов — в списке четырех хоккеистов «Ак Барса», которых казанцы не готовы обменивать вне зависимости от предложения другой команды.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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