«Динамо» хочет получить от обмена с «Ак Барсом» Лямкина и Галимова

«СЭ» стали известны подробности потенциального обмена с участием московского «Динамо» и «Ак Барса».

Напомним, что бело-голубые хотят уменьшить платежную ведомость и готовы выставить на трансфер защитника Вячеслава Войнова (зарплата — 70 миллионов рублей за сезон) и форварда Вадима Шипачева (95).

По нашей информации, москвичи хотели бы получить в качестве компенсации (пока речь не идет о конкретном обмене игрока на игрока) защитника Никиту Лямкина (40 миллионов) и нападающего Артема Галимова (20). При этом Галимов — в списке четырех хоккеистов «Ак Барса», которых казанцы не готовы обменивать вне зависимости от предложения другой команды.