Шипачев и Войнов могут быть обменяны в «Ак Барс»

Как ранее сообщал «СЭ», московское «Динамо» может обменять защитника Вячеслава Войнова, нападающего Вадима Шипачева и еще нескольких лидеров команды.

По нашей информации, основным претендентом на Войнова и Шипачева можно назвать «Ак Барс». У казанского клуба достаточно свободных средств под потолком зарплат, чтобы выменять обоих хоккеистов.

Годовая зарплата Шипачева составляет 95 миллионов рублей в год, Войнова — 70. При этом контракт хоккеиста действует до конца сезона-2023/24, Вячеслава — на год меньше.

