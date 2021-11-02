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Шипачев и Войнов могут быть обменяны в «Ак Барс»

Московское «Динамо» может обменять защитника Вячеслава Войнова
14:07
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Как ранее сообщал «СЭ», московское «Динамо» может обменять защитника Вячеслава Войнова, нападающего Вадима Шипачева и еще нескольких лидеров команды.

По нашей информации, основным претендентом на Войнова и Шипачева можно назвать «Ак Барс». У казанского клуба достаточно свободных средств под потолком зарплат, чтобы выменять обоих хоккеистов.

Годовая зарплата Шипачева составляет 95 миллионов рублей в год, Войнова — 70. При этом контракт хоккеиста действует до конца сезона-2023/24, Вячеслава — на год меньше.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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