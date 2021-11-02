Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1).

— К сожалению, достаточно тяжелая игра. Соперник забросил в первом периоде. Нам достаточно тяжело давались моменты, а те, что были, мы не смогли реализовать. Счет не изменился.

— ЦСКА больше хотел выиграть?

— Мы безумно хотели победить, мы голодные до побед. Выгрызали победу как могли, но вышло так.

— Травма Галкина связана с большим количеством игр?

— Нет, это никак не связано с количеством игр. Он получил травму две игры назад. Там было столкновение, которое привело к тому, что он не играет сейчас.

— У вас было всего одно удаление за игру.

— Сегодня просто обе команды достаточно грамотно играли и в построении атаки, и в обороне. Хорошо занимали позиции, подстраивались под оппонента без какой-либо грубости. Наверное, это привело к такому маленькому количеству штрафного времени.

Что касается нашего удаления, наверное, мы справедливо получили две минуты. Это было в зоне обороны, достаточно опасный момент, который пришлось прерывать фоллом. В принципе, в следующей игре, возможно, будет в обратную сторону.

— Сегодня без заброшенных шайб.

— Я связываю это с тем, что мы играли против команды с хорошей защитой. Сегодня их оборона была сильнее нашего нападения. Что касается нас по сезону, то я чувствую уверенность в атакующих звеньях. Мы периодически передергиваем звенья, стараемся что-то поменять. Но уверены, что можем забить. Наши проблемы идут от действий в обороне. Мы слишком много пропускаем, и это настоящая проблема. Возможно, повлияло то, что мы потеряли основного вратаря после первой игры.

Я ни в коем случае не жалуюсь на нашу вратарскую линию, с ней все в порядке. Скорее, проблема у нас связана с тем, что мы плохо помогаем голкиперам в обороне, вследствие чего у них много работы. Поэтому мы подписали доступного игрока — Яшу Рылова. Надеемся, что он нам поможет. Также, у нас есть свободная позиция легионера после ухода Якуба Коваржа.

Мы продолжаем следить за некоторыми игроками. Главное для меня сейчас — построение обороны. Это первостепенная задача сейчас перед перерывом на Евротур.

(Надежда Тонконог)