Девушка с плакатом «Люблю хоккей. Ищу парня!» попала на экран kiss-cam во время ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ

Во время ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ, который прошел в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», произошла романтическая история.

На большом экране для kiss-cam от известного дейтинг-сервиса появилась девушка, которая подняла плакат с надписью «Люблю хоккей. Ищу парня!».

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ стал первым официальным событием на «СКА Арене», новый стадион в Санкт-Петербурге вмещает 21 542 зрителя.

В первый день Матча звезд на арену пришли 19 682 человека, во второй день — 20 384 человека.

Победителем Матча звезд стала команда дивизиона Харламова, которая выиграла в финале у дивизиона Тарасова (8:7 Б).