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Сегодня, 22:30

Жамнов оценил игру Мостового на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер дивизиона Боброва Алексей Жамнов прокомментировал игру Александра Мостового на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Как вам дебют Александра Мостового сегодня?

— Хорошо отыграл, функционально готов. Правда, в конце устал уже.

— Может потянуть КХЛ или только в вышке?

— Надо ему еще потренироваться, функциональное состояние поправить. А так, готов уже.

— Мостовой — лучший российский футболист?

— Один из лучших. Мне многие футболисты нравились. Добровольский, Шалимов, Кирьяков, Карпин. Хорошая сборная была, на самом деле. То поколение очень талантливое.

Команда дивизиона Боброва заняла третье место на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, победив в игре за бронзу дивизион Чернышева (7:4).

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Мостовой рассказал о своем участии в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Девушка с плакатом «Люблю хоккей. Ищу парня!» попала на экран kiss-cam во время ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
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Авангард – Ак Барс
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Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
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Автомобилист – Трактор
 - : -
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Локомотив – Северсталь
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