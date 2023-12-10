Жамнов оценил игру Мостового на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Главный тренер дивизиона Боброва Алексей Жамнов прокомментировал игру Александра Мостового на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Как вам дебют Александра Мостового сегодня?

— Хорошо отыграл, функционально готов. Правда, в конце устал уже.

— Может потянуть КХЛ или только в вышке?

— Надо ему еще потренироваться, функциональное состояние поправить. А так, готов уже.

— Мостовой — лучший российский футболист?

— Один из лучших. Мне многие футболисты нравились. Добровольский, Шалимов, Кирьяков, Карпин. Хорошая сборная была, на самом деле. То поколение очень талантливое.

Команда дивизиона Боброва заняла третье место на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, победив в игре за бронзу дивизион Чернышева (7:4).