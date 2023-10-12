Денис Ян: «Собрались, проявили характер и выиграли у «Северстали»
Нападающий «Торпедо» Денис Ян прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«В начале матча было видно, что мы не играли в наш хоккей, отставали по темпу. Но после второго периода мы собрались, проявили характер и выиграли игру. Перед третьим периодом все ребята перенастроились, потому что первые два периоды было не то, что мы хотели. Элемент везения? Думаю, победа по делу. Мы вытащили игру, горели, все ребята постарались», — цитирует пресс-служба лиги Яна.
«Торпедо» с 25 очками в 17 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 16 очками идет на 9-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|11
|7
|25
|2
|Ак Барс
|16
|11
|5
|23
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|18
|9
|9
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|18
|8
|Сибирь
|16
|7
|9
|17
|9
|Амур
|15
|6
|9
|16
|10
|Барыс
|17
|5
|12
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|15
|4
|11
|11
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|17
|13
|4
|27
|2
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Динамо М
|17
|11
|6
|23
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|Динамо Мн
|15
|8
|7
|18
|7
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|16
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|17
|4
|13
|9
Результаты / календарь
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
|12.10
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|12.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
Новости