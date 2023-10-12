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Денис Ян: «Собрались, проявили характер и выиграли у «Северстали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Денис Ян прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«В начале матча было видно, что мы не играли в наш хоккей, отставали по темпу. Но после второго периода мы собрались, проявили характер и выиграли игру. Перед третьим периодом все ребята перенастроились, потому что первые два периоды было не то, что мы хотели. Элемент везения? Думаю, победа по делу. Мы вытащили игру, горели, все ребята постарались», — цитирует пресс-служба лиги Яна.

«Торпедо» с 25 очками в 17 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Северсталь» с 16 очками идет на 9-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/11/521064.html
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Денис Ян
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Козырев объяснил, чего не хватило «Северстали» в матче с «Торпедо»

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