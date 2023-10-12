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Сегодня, 11:00

«Амур» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» начнется в 12:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Амур».
Фото ХК «Амур»

«Амур» и «Ак Барс» в четверг, 12 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Платинум-Арена» в Хабаровскк. Начало — 12.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на КХЛ ТВ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Амур» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» набрал 16 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Ак Барса» 23 балла, команда находится на 2-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 11 7 25
2 Ак Барс 16 11 5 23
3 Автомобилист 17 10 7 22
4 Лада 18 8 10 20
5 Трактор 18 9 9 20
6 Сал. Юлаев 16 9 7 18
7 Авангард 15 8 7 18
8 Сибирь 16 7 9 17
9 Амур 15 6 9 16
10 Барыс 17 5 12 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 15 4 11 11
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 27
2 Торпедо 17 12 5 25
3 Спартак 18 11 7 24
4 Динамо М 17 11 6 23
5 Сочи 16 10 6 21
6 Динамо Мн 15 8 7 18
7 ЦСКА 17 8 9 17
8 СКА 16 8 8 16
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 20 6 14 13
11 Витязь 17 4 13 9
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12.10 12:00
Амур – Ак Барс
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12.10 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
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