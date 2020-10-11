Дэн Секстон о ковиде в «Автомобилисте»: «Хорошо, что многие перенесли вирус легко»

Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон в интервью «Известиям» рассказал, как на состояние екатеринбургской команды повлияла пандемия коронавируса.

— Она на все команды так или иначе повлияла. Что касается нашего клуба, то, похоже, большинство игроков переболело в июле и августе, но все, к счастью, поправились. Хорошо, что многие перенесли вирус легко. Сейчас нужно поддерживать здоровье и соблюдать меры предосторожности. Думаю, тот факт, что мы уже переболели и поправились, можно считать нашим преимуществом.

— Но вы с ребятами пропустили две недели перед началом сезона. Это сказалось на игре?

— Сейчас нам всем уже лучше. Но первые две недели было трудно. Были проблемы в первых играх, не получалось выигрывать, но потом всё наладилось, все игроки восстановили свою физическую форму. Полагаю, аналогичные проблемы испытывали и другие команды, но сейчас все чувствуют себя хорошо.