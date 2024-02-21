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Сегодня, 20:06

Дедунов — о поражении СКА от «Северстали»: «Все падают, главное — вставать»

Алина Савинова
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Нападающий СКА Павел Дедунов рассказал о причинах поражения команды от «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:3).

«Причины поражения в том, что дали сопернику много пространства. Все бывает. Посмотрим видео, разберем ошибки. Рабочий момент. Без поражений нет побед, как говорится. Переварим. Станем сильнее. Из каждого поражения можно извлечь плюсы. Горевать некогда, игры идут через день. Сегодня проиграли — завтра выиграем. Надо сделать выводы. И только вперед с поднятой головой. Нет никаких упаднических настроений. Проиграли матч, бывает такое. Невозможно выиграть все 68 матчей чемпионата. Когда-то тоже кто-то падал, главное — вставать», — приводит «РБ Спорт» слова Дедунова.

СКА с 93 очками сохраняет первое место в турнирной таблице Западной конференции после 66 встреч. «Северсталь» набрала 80 очков и идет пятой на «Западе» после 65 матчей.

Источник: РБ Спорт
Павел Дедунов
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
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1 Авангард 65 43 22 90
2 Металлург Мг 65 41 24 89
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 66 35 31 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 65 29 36 72
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9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
9 Куньлунь РС 65 23 42 52
10 Сочи 66 22 44 51
11 Витязь 65 20 45 47
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