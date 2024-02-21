Щитов: «В плей-офф «Амур» может пройти «Авангард» или «Металлург»

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов оценил шансы «Амура» на выход во второй раунд плей-офф.

«Я думаю, что хабаровчане могут даже пройти первый раунд, вне зависимости от того, с кем они сыграют. У них хороший коллектив и комплектация состава. Полагаю, что «Амур» может пройти «Авангард» или «Металлург», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

«Амур» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 70 очков в 65 матчах.

Команда из Хабаровска уже гарантировала себе место в плей-офф. За 15-летнюю историю выступления в КХЛ «тигры» трижды выходили во вторую стадию турнира.