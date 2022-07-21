Зарипов о продлении контракта с «Ак Барсом»: «Многие ребята из команды поддерживали мое решение продлить карьеру»
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал решение подписать новый контракт с клубом из Казани. Ранее форвард планировал завершить карьеру по окончании прошедшего сезона.
«Просто решил продолжить. Главный тренер «Ак Барса» за, чтобы я еще год был в его команде, на льду с ребятами. Руководство клуба за. Что еще надо? Я принял решение остаться, и у меня есть большое желание играть в хоккей. И многие ребята из команды звонили и поддерживали мое решение продлить карьеру!» — цитирует «Татар-информ» Зарипова.
13 июля 41-летний Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах и набрал 12 (4+8) очков. Также Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина, три раза нападающий завоевал трофей в составе «Ак Барса».
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
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Трактор - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА – Металлург
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