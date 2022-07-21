Зарипов о продлении контракта с «Ак Барсом»: «Многие ребята из команды поддерживали мое решение продлить карьеру»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал решение подписать новый контракт с клубом из Казани. Ранее форвард планировал завершить карьеру по окончании прошедшего сезона.

«Просто решил продолжить. Главный тренер «Ак Барса» за, чтобы я еще год был в его команде, на льду с ребятами. Руководство клуба за. Что еще надо? Я принял решение остаться, и у меня есть большое желание играть в хоккей. И многие ребята из команды звонили и поддерживали мое решение продлить карьеру!» — цитирует «Татар-информ» Зарипова.

13 июля 41-летний Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах и набрал 12 (4+8) очков. Также Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина, три раза нападающий завоевал трофей в составе «Ак Барса».