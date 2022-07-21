«Адмирал» подписал контракт со словацким форвардом Кристофом

«Адмирал» объявил о подписании контракта с нападающим Михалом Кристофом.

27-летний словак заключил соглашение с клубом из Владивостока на один год.

В прошлом сезоне Кристоф выступал за чешскую «Комету» из Брно, в составе команды он набрал 30 (8+22) очков в 42 матчах. Также хоккеист вместе со сборной Словакии стал бронзовым призером Олимпиады-2022, которая проходила в феврале в Пекине (Китай).