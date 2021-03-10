Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал судейство в серии с «Авангардом» (1-4).

— Наверное, «Автомобилист» упустил импульс в домашней серии, когда в четвертом матче упустил победу за четыре минуты до конца — это дало дополнительный глоток Омску. Вы мастерски подводите меня к теме с судейством. Не сказать, что дело в судьях, но все-таки хоккей — это мужская игра. Я никогда не приветствую какие-то нырки или еще что-то. Я хочу, чтобы наш хоккей оставался хоккеем. Яркий пример защитник «Авангарда» Вилле Покка — ему разбили лицо шайбой, он пошел зашил его и вышел играть. Эти примеры стоят у меня перед лицом, а не когда прыгают и через смену опять выходят. Пускай это останется на их совести, но я бы не хотел приходить с детьми на хоккей и видеть вот такое актерское мастерство. Я не готов пить такую победу, если она достается из-за этого. Такие тенденции мне совсем не нравятся. Я бы хотел оставить их за бортом, — сказал Дацюк.

(Иван Богун)

«Автомобилист» выпустил странный текст с нытьем о плохом судействе. До топ-клуба уральцам еще очень далеко