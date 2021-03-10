Крикунов: «Нам сказали, что рукопожатия отменены из-за пандемии»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (4-1)

— Хорошо, что мы сегодня выиграли. Не надо ехать в Череповец теперь. Но так играть нельзя, как мы играли в третьем периоде. Народ собрался отдыхать при 4:0. Даже при удалении 5 на 3 ничего не могли сделать. Все идет от головы. Так разваливаться нельзя. По серии скажу, что нам очень повезло, что мы попали на такую команду, так как нам пришлось биться во всех играх. «Северсталь» шла на ворота, им терять было нечего, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Шесть минут 5 на 3 не реализовало первое звено. Вы принципиально их выпускали?

— Нет, нам нет разницы, кто должен забивать.

— «Динамо» способно хорошо весь матч провести на высоком уровне?

— Мы проводили много таких игр. Посмотрим, как будет против СКА.

— Почему сегодня Еременко играл?

— Потому что тренер по вратарям так сказал.

— Что было после матча? Вы не знали, что нужно по регламенту?

— Нам сказали, что рукопожатия отменены из-за пандемии. Мы ребятам говорили, что надо идти.