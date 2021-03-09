«Автомобилист» выпустил странный текст с нытьем о плохом судействе. До топ-клуба уральцам еще очень далеко

Разбираемся, кто решил написать на официальном сайте опус, стоивший организации 300 тысяч рублей.

Все началось с травмы Голышева

Мало кто заметил, но еще перед домашним матчем с «Авангардом» директор «Автомобилиста» Максим Рябков неожиданно выступил в прессе и раскритиковал судей за то, что они не разглядели удаления на Анатолии Голышеве, выбывшего из-за травмы до конца серии после контакта с игроком омичей:

«Во втором периоде Голышев получил болезненный удар от одного из хоккеистов «Авангарда». В третьем он участия не принимал, как и в сегодняшней тренировке. К сожалению, его участие в четвертом матче под очень большим вопросом, с большой долей вероятности он в понедельник не сыграет. Хочется обратить внимание на то, что арбитры никак не отреагировали в том моменте, когда Анатолий получил болезненный удар.

Нечистоплотная борьба перед воротами, особенно когда она влечет за собой травму хоккеиста, не должна ускользать от судей».

Казалось бы, босса уральцев можно понять — «Автомобилист» потерял одного из ключевых нападающих, который регулярно играет и в большинстве, и в меньшинстве. Однако проблема в том, что понять, в каком из эпизодов Голышев получил повреждение, по трансляции невозможно. Лидер екатеринбуржцев действительно не играл в третьем периоде, но за несколько минут до конца второго периода выходил на реализацию лишнего и действовал без видимого дискомфорта. Более того, последняя смена Анатолия в том матче получилась абсолютно бесконтактной. И разумеется, повреждение могло проявиться чуть позже.

Момент, в котором «ястребы» нечистоплотно сыграли против Голышева, Рябков не конкретизировал, но, судя по всему, речь идет об эпизоде, когда Анатолий в начале второй двадцатиминутки получил удар в корпус от Кирилла Готовца на пятачке «Авангарда». Только сказать, должны ли были судьи железобетонно удалять белоруса, архисложно. В плей-офф, где защитники безбожно выталкивают нападающих соперника со своего пятачка, такие эпизоды можно лицезреть каждые пару минут.

Кстати, вот тот самый момент с повреждением Голышева, о котором говорил Рябков pic.twitter.com/4pz7JJjwca — Ivan Bogun (@Bogun15) March 9, 2021

Три абзаца нытья

И если первый матч в Екатеринбурге получился слегка убаюкивающим, то вчера команды выдали возможно самый яркий матч первого раунда. До 56-й минуты «Автомобилист» вполне комфортно вел 3:1, старался играть с позиции силы и практически все, кто видел, как мучился «Авангард» в формате «5 на 5», были уверены, что уральцы вернут серию в Балашиху с равным счетом. Перевернуть безнадежный матч с ног на голову «Авангарду» помогли два удаления уральцев в концовке. И, как это часто бывает, одна из лучших команд лиги по игре в большинстве свои шансы не растранжирила, а в овертайме дожала психологически убитого соперника, заиграв так, как должна была играть с самого начала матча.

По большому счету пенять «Автомобилисту» можно было только на себя. Да, судьи дали хозяевам неоднозначные удаления. Да, большинство «Авангарда», до мелочей отлаженное Константином Шафрановым, работает надежно, как швейцарские часы. Но, глядя на то, как команда Питерса разрывается за полминуты большинства, возникает вопрос: а точно ли «Автомобилист» — команда с приставкой «топ»? Подарив «Авангарду» камбэк, уральцы проиграли самый важный матч серии, а уже через полчаса после домашнего провала показали, что до звания топ-клуба им далеко не только по спортивным показателям.

Что представляет собой послематчевый отчет от пресс-службы клуба? Зачастую это набор сухих фактов из протокола, который лишен каких-либо оценочных суждений. Однако текст, вышедший в официальных соцсетях «Автомобилиста» после матча с «Авангардом», оказался похож не на формальную отписку работника пресс-службы, а скорее на гневный комментарий среднестатистического болельщика, неспособного здраво оценивать ситуацию на эмоциях.

«Автомобилист» уверенно контролировал ход матча, дисциплинированно выполняя тренерскую установку, пока за три с половиной минуты до конца основного времени «Авангард» не получил первый спасательный круг в виде двухминутного большинства, быстро реализованного Ридом Буше. На полную истинные герои матча — арбитры Сидоренко и Оскирко (хотя в данном случае имена особого значения не имеют, становясь, по сути, нарицательными) — включились, когда дальше отступать было некуда: спустя тридцать секунд откровеннейший нырок Буше они оценили двухминутным штрафом для Чэя Геноуэя.

Непрекращающийся беспредел оставляет мало возможностей найти правильные слова для игроков, выкладывающихся в каждом матче без остатка. Растоптанные мечты команды и ее болельщиков не должны оставлять никаких иллюзий у виновников этого надругательства — над духом игры в первую очередь: к людям, способным радоваться таким победам, настоящие победы не придут никогда. А людям, решающим судьбы так топорно, важно помнить, что от чрезмерного количества знаков можно и захлебнуться.

Штрафы имеют значение только тогда, когда страх берет в душах людей верх над чувством справедливости и собственного достоинства, — все люди, имеющие непосредственное отношение к хоккейному клубу «Автомобилист», таковыми не являются. Страшно не это. Страшна безнаказанность вершителей хоккейного правосудия», — именно такой текст вышел на официальном сайте уральского клуба.

Можете ли вы представить, что автор этих строк — сотрудник пресс-службы клуба? Вот и мы нет. Слабо верится, что кто-то осмелился бы выложить этот гневный крик души в Сеть, предварительно не завизировав его у руководства. В любой серьезной организации такое самоуправство непременно привело бы к увольнению — спросите хотя бы у бывшего пресс-атташе сборной России Игоря Ларина, поплатившегося работой за «спортивные майданы» и легендарные «9:9 с американцами».

Дело рук большого босса

Другое дело, когда душу в тексте отводит сам босс. Вот и в случае с творением «Автомобилиста» все указывает на то, что текст был пущен в массы с подачи Максима Рябкова. Формально автором его гневного монолога является сам клуб, но, как говорит журналист Алексей Пивоваров, все всё понимают. Иронично, что босс «Автомобилиста» — кандидат филологических наук.

Но главное же доказательство причастности ставленника главы УГМК Андрея Козицына к огненному послематчевому отчету — это почерк автора. Два года назад, когда «СЭ» опубликовал зарплатную ведомость «Автомобилиста», екатеринбуржцы выпустили опровергающий пресс-релиз с до боли похожим высокопарным стилем:

«Мы являемся свидетелями целой серии предвзятых материалов, вполне возможно носящих заказной характер. Большая часть из этих материалов вышла в печатной, электронной и видеоверсии издания «Спорт-Экспресс». Данное издание без каких-либо официальных ссылок на источники опубликовало недостоверные данные о доходах хоккеистов, допуская при этом некорректные, пренебрежительные высказывания об отдельных игроках и руководителях нашей команды. «Видимо, не умеют проигрывать хваленые канадские профессионалы».

И похоже, что без последствий эта выходка для «шоферов» точно не обойдется. Лига уже заявила, что публикация клуба нарушает регламент КХЛ и к «Автомобилисту» будут применены дисциплинарные санкции, а по информации «СЭ», уральцам как минимум светит денежный штраф в размере 300 тысяч рублей.

Комментировать с огромной вероятностью свои же слова Рябков коллегам из Sport24 отказался. Хотя хотелось бы услышать более конкретную аргументацию недовольства. «Автомобилист» называет падение Буше откровенным нырком, но если пересмотреть эпизод, то все основания удалить Геноуэя у судей были. На повторе видно, как канадский защитник просунул клюшку между ног американскому нападающему, который уже сделал рывок в направлении шайбы и стопроцентно должен был быть первым на подборе за воротами Коваржа.

Важно даже не то, что одним постом «Автомобилист» попал на деньги — от штрафа екатеринбургский клуб точно не обеднеет. Новый кахаэловский олигарх уже несколько лет подряд с мешком денег топчется на месте и всего лишь один раз сумел пролезть во второй раунд. УГМК ежегодно вваливает в команду более миллиарда рублей, но прогресса как не было, так и нет. И ответствен за стагнацию не только главный тренер Билл Питерс, но и руководство.

Вряд ли этой весной президент «Автомобилиста» Андрей Козицын все-таки решится убрать из клуба Максима Рябкова. По информации «СЭ», ответственность за пробуксовку дорогого, но далеко не самого лучшего автомобиля лиги могут возложить на спортивного директора Олега Гросса. Своему протеже, который в свое время слепил топ-клуб из другой дорогой игрушки бенефициара уральцев — баскетбольного УГМК, Козицын по-прежнему доверяет. А вот чужаком Гроссом первый человек «Автомобилиста» пожертвует с легкостью. Только кредит доверия у Рябкова отнюдь не безлимитный и своими импульсивными попытками свалить все беды на своего подчиненного и судейские заговоры директор «Авто» его только уменьшает.