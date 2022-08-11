ЦСКА заключил контракт с 19-летним нападающим Гайдамаком

ЦСКА заключил контракт с нападающим Всеволодом Гайдамаком. Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Права на Гайдамака были получены армейским клубом в прошлом году в рамках обмена с «Авангардом».

Прошлый сезон Всеволод провел в Северной Америке, выступая за «Оттаву» в юниорской лиге Онтарио. В 64 матчах он набрал 34 (16+18) очка.

До этого он провел сезон в МХЛ за «Омских Ястребов», отметившись 8 (5+3) очками в 26 матчах.

Гайдамак неоднократно играл за сборную России по своему возрасту. В 2019 году он стал победителем Кубка вызова, а в 2021-м завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира.