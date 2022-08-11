Защитник Ожиганов рассказал, почему Квартальнов решил его выгнать из «Ак Барса»

Известный игрок КХЛ Игорь Ожиганов в интервью «СЭ» назвал причины своего обмена из «Ак Барса» в СКА.

— Вас настойчиво звал в «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов, но потом выгнал. Что тогда произошло?

— У него свое видение было. Мне тот обмен, наоборот, пошел в плюс. Я Квартальнову благодарен и потом это ему лично сказал, когда мы в позапрошлом году приехали летом на турнир.

— А он как отреагировал?

— Посмеялся и удачи пожелал.

— Поняли, почему Квартальнов так быстро в вас разочаровался?

— Я плохо провел всю предсезонку. На то были свои причины, хотя это уже не так важно. Затем начался чемпионат, я играл хорошо, и все шло нормально. Но потом я провалил матч с ЦСКА. Это была моя худшая игра в карьере. Я привез три шайбы в свои ворота. Там были чисто мои ошибки. Именно после той игры все пошло не так, как хотелось бы.

— Неужели всего одна неудачная игра опытного защитника настолько может повлиять на его восприятие тренером?

— Та игра против ЦСКА была принципиальной и для Дмитрия Вячеславовича, и для меня. И она засела у него в голове. Там было полнейшее фиаско. Если посмотреть со стороны моменты, когда нам забивали голы, то я, может быть, себя бы поменял (смеется).

— Что случилось с вами в тот день?

— Перегорел. Тогда ко мне приехали родители. С ЦСКА играли 12 октября, а 13-го — мой день рождения. Все вроде бы складывалось хорошо, но выхожу на игру и ничего не понимаю. Реально очень хотелось выиграть тот матч. Только ничего у меня не получилось.