Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:48

ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем», уступая по ходу матча со счетом 0:3

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.

Отметим, что по ходу встречи московская команда уступала со счетом 0:3.

В составе победителей по дублю сделали нападающий Андрей Светлаков и защитник Никита Нестеров. Также отличились форварды Матвей Васин и Максим Соркин.

У «Витязя» хет-трик в активе нападающего Скотта Уилсона, еще один гол забил форварда Владислав Кара.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 6:4 (0:3, 2:0, 4:1)

Голы: Уилсон — 7 (бол., Рой, Рассказов), 15:00 — 0:1. Кара — 8 (Старков, Головков), 17:28 — 0:2. Уилсон — 8 (Галузин), 19:05 — 0:3. Нестеров — 4 (бол., Окулов), 33:06 — 1:3. Светлаков — 4 (Соркин, Абрамов), 38:18 — 2:3. Васин — 1 (Нестеров, Дыбленко), 49:00 — 3:3. Уилсон — 9 (Воронков, Рой), 52:53 — 3:4. Соркин — 6 (Светлаков), 54:46 — 4:4. Светлаков — 5 (Соркин, Абрамов), 56:52 — 5:4. Нестеров — 5 (мен., п.в.), 59:05 — 6:4.

Вратари: Шарыченков — Сапрыкин (58:26 — 59:05).

Штраф: 20 — 20.

Броски: 53 (13+25+15) — 14 (8+1+5).

Судьи: Белов, Кулаков.

28 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».

ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
2
Читайте также
«Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»
Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» обыграл «Авангард» и продлил победную серию до четырех матчей

Юрий Новиков: «Российские хоккейные руководители должны подумать о том, чтобы играть до мая»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 36 28 8 59
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 35 21 14 48
4 Торпедо 35 21 14 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 37 18 19 41
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 36 13 23 34
10 Куньлунь 36 13 23 29
11 Сочи 33 5 28 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 34 22 12 48
3 Сибирь 38 22 16 47
4 Адмирал 36 21 15 46
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
6 Авангард 34 19 15 41
7 Ак Барс 34 15 19 36
8 Трактор 36 14 22 33
9 Барыс 36 14 22 31
10 Нефтехимик 35 15 20 31
11 Амур 33 12 21 30
Результаты / календарь
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
28.11 12:00
Амур – Нефтехимик
 3 : 4 ОТ
28.11 17:00
Автомобилист – Барыс
 4 : 3 ОТ
28.11 19:00
Локомотив – Авангард
 3 : 2
28.11 19:00
Северсталь – Сибирь
 2 : 3
28.11 19:30
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
28.11 19:30
ЦСКА – Витязь
 6 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости