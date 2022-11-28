ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем», уступая по ходу матча со счетом 0:3
ЦСКА одержал волевую победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:4.
Отметим, что по ходу встречи московская команда уступала со счетом 0:3.
В составе победителей по дублю сделали нападающий Андрей Светлаков и защитник Никита Нестеров. Также отличились форварды Матвей Васин и Максим Соркин.
У «Витязя» хет-трик в активе нападающего Скотта Уилсона, еще один гол забил форварда Владислав Кара.
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ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 6:4 (0:3, 2:0, 4:1)
Голы: Уилсон — 7 (бол., Рой, Рассказов), 15:00 — 0:1. Кара — 8 (Старков, Головков), 17:28 — 0:2. Уилсон — 8 (Галузин), 19:05 — 0:3. Нестеров — 4 (бол., Окулов), 33:06 — 1:3. Светлаков — 4 (Соркин, Абрамов), 38:18 — 2:3. Васин — 1 (Нестеров, Дыбленко), 49:00 — 3:3. Уилсон — 9 (Воронков, Рой), 52:53 — 3:4. Соркин — 6 (Светлаков), 54:46 — 4:4. Светлаков — 5 (Соркин, Абрамов), 56:52 — 5:4. Нестеров — 5 (мен., п.в.), 59:05 — 6:4.
Вратари: Шарыченков — Сапрыкин (58:26 — 59:05).
Штраф: 20 — 20.
Броски: 53 (13+25+15) — 14 (8+1+5).
Судьи: Белов, Кулаков.
28 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».
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