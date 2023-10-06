СКА в Москве победил ЦСКА в матче КХЛ
СКА на выезде обыграл ЦСКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2.
Победную шайбу в третьем периоде в меньшинстве забросил Михаил Воробьев. Также за СКА отличились Арсений Грицюк и Сергей Толчинский.
За ЦСКА забили Владислав Каменев и Павел Карнаухов.
СКА с 14 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. ЦСКА (15 очков) идет шестым.
В следующем матче ЦСКА встретится с «Сочи», а СКА сыграет с «Куньлунем». Обе игры пройдут 9 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Каменев — 1 (Плотников, Окулов), 0:40 — 1:0. Грицюк — 3 (бол., Толчинский, Кадейкин), 4:01 — 1:1. Карнаухов — 6 (Дыбленко), 21:23 — 2:1. Толчинский — 2 (Кадейкин, Пашнин), 25:08 — 2:2. Воробьев — 3 (мен., Сергеев), 43:32 — 2:3.
Вратари: Федотов (58:43) — Серебряков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (6+17+13) — 24 (8+10+6).
Судьи: Беляев, Морозов.
6 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 8870 зрителей.
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