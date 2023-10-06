Бирюков высказался о возможной отставке Кравеца с поста главного тренера «Авангарда»
Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков высказался о слухах относительно возможной отставки Михаила Кравеца с поста главного тренера «Авангарда».
«Перед «Авангардом» всегда ставится цель побеждать. Естественно, никого не устраивают текущие результаты. Но это хоккей, это спорт. К таким клубам всегда приковано внимание. Если они попадают в неудачную ситуацию, то вокруг этого сразу начинают вести много разговоров и обсуждений. Раз руководство «Авангарда» уверенно заявило, что перемен не будет, значит так тому и быть. Это хорошее решение. В «Авангарде» по ходу прошлого сезона уже меняли тренера. Сейчас сделали выбор в пользу Михаила Кравеца. Если ему доверились, то надо продолжать это делать. Ничего критичного не произошло, у команды есть время на исправление ситуации. Насколько я знаю, руководство клуба больше нацелено на селекцию и перестановки, чем на смену тренера. Это правильно. Не думаю, что замена Кравеца на другого специалиста глобально что-то изменит», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».
59-летний специалист является главным тренером «Авангарда» с 2022 года.
«Авангард» занимает шестую строчку в Восточной конференции, набрав 16 очков. Лидирует — «Металлург» (25 очков).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|9
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|6.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|3 : 2
|6.10
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|0 : 4
|6.10
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|6 : 3
|6.10
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|6.10
|19:00
|
Витязь – Барыс
|- : -
|6.10
|19:30
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -