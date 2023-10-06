Бирюков высказался о возможной отставке Кравеца с поста главного тренера «Авангарда»

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков высказался о слухах относительно возможной отставки Михаила Кравеца с поста главного тренера «Авангарда».

«Перед «Авангардом» всегда ставится цель побеждать. Естественно, никого не устраивают текущие результаты. Но это хоккей, это спорт. К таким клубам всегда приковано внимание. Если они попадают в неудачную ситуацию, то вокруг этого сразу начинают вести много разговоров и обсуждений. Раз руководство «Авангарда» уверенно заявило, что перемен не будет, значит так тому и быть. Это хорошее решение. В «Авангарде» по ходу прошлого сезона уже меняли тренера. Сейчас сделали выбор в пользу Михаила Кравеца. Если ему доверились, то надо продолжать это делать. Ничего критичного не произошло, у команды есть время на исправление ситуации. Насколько я знаю, руководство клуба больше нацелено на селекцию и перестановки, чем на смену тренера. Это правильно. Не думаю, что замена Кравеца на другого специалиста глобально что-то изменит», — приводит слова Бирюкова «РБ Спорт».

59-летний специалист является главным тренером «Авангарда» с 2022 года.

«Авангард» занимает шестую строчку в Восточной конференции, набрав 16 очков. Лидирует — «Металлург» (25 очков).