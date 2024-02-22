ЦСКА — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Москве 22 февраля и завершилась победой хозяев 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Сибирь» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

ЦСКА занимает седьмое место в таблице ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 73 очками в 66 матчах. Армейцам осталось провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Торпедо» (24 февраля) и московского «Динамо» (26 февраля).

«Сибирь» идет на десятой строчке «Востока» с 65 очками в 66 матчах. Новосибирцам предстоит провести еще две игры в регулярном чемпионате: против «Салавата Юлаева» (24 февраля) и «Барыса» (26 февраля).