Форвард «Северстали» Думбадзе о поражении от «Динамо»: «Мы сами сломали свою игру удалениями»

Нападающий «Северстали» Давид Думбадзе, автор первой заброшенной шайбы в ворота «Динамо» (2:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ, в интервью «СЭ» подвел итоги игры и рассказал, чего ждать от серии со «Спартаком» в первом раунде плей-офф.

— Хороший соперник, вязкая игра в обороне. Нужно было больше создавать моментов, чтобы победить. Пропускали много контратак, это тоже сыграло свою роль. Могли вытащить матч, чуть-чуть не хватило.

— 12 минут штрафа сегодня у команды.

— Нам говорили, что у них первое большинство в лиге. Мы разбирали их большинство. Удаления отнимают силы. Мы были готовы к тому, как они играют в большинстве, ничего нового они нам не показали. Мы сами сломали свою игру удалениями.

— Предыдущие два матча с «Нефтехимиком» и СКА были эмоциональные для команды. Можно ли сказать, что где-то эмоций сегодня не хватило?

— Может быть где-то свежести не хватило в концовке, именно чтобы забить гол.

— Вы уже знаете своего соперника в первом раунде плей-офф, сыграете против «Спартака». В субботу будет против них игра.

— Обычная игра будет в субботу, как и сегодняшняя, как и с Уфой потом. Будем готовиться и отталкиваться от своей игры.

В плей-офф будем показывать тот же хоккей, «Спартак» тоже играющая команда. Думаю, для болельщиков это будет интересно. Будет обилие головах моментов.

— Могли ли в начале сезона подумать, что будете выходить в плей-офф с 5-го места, опережая ЦСКА и «Торпедо» в таблице?

— У нас все было для этого. Мы играем в интересный хоккей, который приносит результат. Просто доверились все друг другу, делаем свою работу, как нам говорят. Результат такой, какой он есть.